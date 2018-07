O sistema dos orelhões é o mesmo que funciona hoje nos demais equipamentos de recargas, nos quais o usuário pode capturar o crédito. Do ponto de vista do telefone público, o aparelho permanece com suas funções originais inalteradas. Ele apenas passa a contar com mais uma leitora para cartão por aproximação, o mesmo modelo utilizado nas catracas do metrô e de ônibus.