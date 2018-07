Bilhete Único será expandido à Grande São Paulo O uso do Bilhete Único, cartão de integração entre os transportes públicos da capital paulista, será expandido à região metropolitana da cidade. A decisão, publicada no Diário Oficial do município de São Paulo, faz parte de um acordo firmado com o governo do Estado, o Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). De acordo com a publicação, será aberta uma licitação para que grupos interessados em expandir o bilhete e gerenciar o seu sistema de captação firmem uma parceria público-privada com o governo e a Prefeitura. O prazo de vigência do termo é de cinco anos contados a partir da assinatura do convênio, firmado em dezembro de 2008. Atualmente, o Bilhete Único é aceito nos ônibus da capital paulista e nos trens do Metrô e da CPTM. O passageiro que circula com o bilhete se locomove por um preço reduzido, em um período de três horas, em até quatro viagens pela rede de transportes integrada.