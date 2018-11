Bilhete Único vai valer por três horas em São Paulo

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), anunciou nesta quinta-feira, 17, durante vistoria às obras do Terminal Varginha, na zona sul da cidade, a ampliação de 2h para 3h do período de validade do Bilhete Único. Durante este intervalo o usuário pode fazer quatro viagens de ônibus ou três viagens de ônibus mais uma de trem ou metrô. A medida começa a valer no dia 28.Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, a ampliação foi possível graças à economia que a Prefeitura teria feito este ano com o combate a fraudes no sistema. Em março, o governo já havia ampliado o tempo de validade do Bilhete Único para oito horas em domingos e feriados. O anúncio de Kassab, candidato à reeleição, acontece 81 dias antes do primeiro turno do pleito municipal.