Bilheteria de metrô próximo da missa da JMJ está fechada

Os fiéis lotavam as lojas oficiais espalhadas pela orla de Copacabana neste último dia de Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Mesmo com o papa Francisco no palco principal, cerca de 40 pessoas faziam fila, perto do mesmo horário, em frente a uma das lojas, perto da rua Santa Clara. Um dos vendedores gritava: "Pessoal, chega para trás, por favor! Vocês estão esmagando as pessoas aqui na frente!". Os fiéis atenderam ao pedido do vendedor, e alguns bateram palmas.