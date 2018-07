Um jogo simples da Mega-Sena, a modalidade mais apostada, tem cerca de 14 centímetros e deve ficar com 12 cm, segundo a CEF. A mudança parece pequena, mas em um dia de pico as quase 15 mil lotéricas do País chegam a registrar 20 milhões de apostas. De acordo com a CEF, ao longo de um ano, a redução no consumo evitaria a derrubada de quase 2,2 mil árvores para fabricar o papel.