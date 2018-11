Bilionário é criticado por se fantasiar de faxineiro para comercial de TV

O bilionário britânico Richard Branson, do grupo Virgin, foi criticado na Grã-Bretanha por ter se fantasiado de faxineiro em uma propaganda de TV da sua companhia de trens, a Virgin Trains.

O comercial, com o objetivo de promover as melhorias na linha da costa ocidental da Grã-Bretanha, traz Branson vestido com um colete cor de laranja fluorescente e botas, dirigindo um carrinho de lixo na Estação Central de Glasgow, na Escócia.

O bilionário aparece com os braços cobertos de tatuagens temporárias e um dente escurecido ao esvaziar os cestos de lixo da Estação.

"É paternalista ao extremo", disse o secretário-geral do sindicato dos trabalhadores dos transportes, Bob Crow.

"Os dentes escurecidos e as tatuagens temporárias revelam muito sobre a atitude da Virgin Trains para com os nossos membros, que trabalham sob muita pressão para fazer os serviços funcionarem."

O empresário insistiu, contudo, que o anúncio mostra o quanto ele está orgulhoso dos empregados da Virgin Trains. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.