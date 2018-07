Bilionário egípcio é preso por morte de cantora libanesa

Um dos mais ricos e influentes empresários egípcios, o bilionário Hisham Talaat Moustafa, foi detido nesta terça-feira no Cairo, acusado de ter sido o mandante do assassinato da cantora libanesa Suzanne Tamim. O corpo de Tamin foi encontrado cravado de facadas em um de seus apartamentos, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Jornais árabes cogitaram se Moustafa, casado e pai de três filhos, não estaria envolvido romanticamente com a cantora. No entanto, a promotoria egípcia disse em um comunicado que o crime teria sido motivado por vingança e que Moustafa, que também é parlamentar pelo partido do presidente Hosni Mubarak, pagou US$ 2 milhões ao ex-policial Mushin Sukkari para matar a cantora. Ainda segundo o comunicado, Sukkari, que foi preso em Dubai, foi pago para seguir a cantora de Londres a Dubai. Na cidade árabe, ele teria comprado uma faca e entrado no apartamento de Tamim fingindo ser um corretor de imóveis. Moustafa e Sukkari podem ser condenados à pena de morte pelo crime. Jornal A cantora Tamim ganhou fama após um show de talentos no Líbano em 1996, mas sua carreira foi marcada por problemas em sua vida pessoal. Após uma série de disputas legais com seu segundo marido, surgiram relatos de que ela havia se mudado para o Egito. A justiça egípcia havia proibido a divulgação de notícias sobre o assassinato, que despertou grande atenção no mundo árabe. Uma das edições do jornal Al-Dustour foi retirada de circulação devido à publicação de um artigo dizendo que um egípcio havia sido detido em conexão com o caso. Correspondentes dizem acreditar que a prisão de Moustafa pode ter repercussões negativas para o governo, já que o bilionário estava sendo cotado para ocupar um cargo de confiança dentro da administração. As ações do grupo Talaat Moustafa, especializado em construção civil, despencaram em mais de 25% nos dois últimos dias, depois que rumores sobre o envolvimento de Moustafa, que ocupa o cargo de presidente, começaram a circular. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.