Bill Clinton anuncia apoio a Barack Obama

O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton divulgou uma mensagem em que, pela primeira vez, oferece seu apoio ao provável candidato democrata à Casa Branca nas eleições de novembro, Barack Obama. Na mensagem, Bill Clinton se disse comprometido em fazer o que puder para garantir que Obama se torne o próximo presidente. O anúncio foi feito poucos dias antes de Barack Obama realizar aparições conjuntas em público com a mulher de Bill Clinton, Hillary - que foi derrotada por Obama nas prévias que definiram o senador como o potencial candidato democrata. Na quinta-feira, os dois participam de um evento para arrecadação de fundos em Washington e, na sexta-feira, viajam juntos pela primeira vez desde que Hillary abandonou a campanha, há três semanas. Eles irão fazer campanha em uma cidade do Estado de New Hampshire chamada Unity ("Unidade", em inglês). Relações estremecidas Segundo analistas, ainda existe o temor de que simpatizantes de Hillary optem por votar no provável candidato republicano, John McCain, por ainda se sentirem ressentidos pela derrota da ex-primeira-dama nas prévias. O correspondente da BBC em Washington James Coomarasamy, Bill Clinton ainda goza de muita popularidade e pode ajudar Obama a ganhar votos, especialmente em regiões com muitos trabalhadores de classes menos abastadas. Mas ainda não está claro o que Obama vai pedir que o ex-presidente faça por ele na campanha. O comitê de Obama diz que ele terá um papel na unificação do partido - mas as relações entre os Clinton e Obama permanecem estremecidas, em parte por causa das críticas a Obama feitas por Bill Clinton durante as primárias.