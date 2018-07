Bill Clinton faz campanha para Barack Obama em Nova York

Os dois se uniram pela primeira vez desde que Clinton colocou na semana passada a campanha de Obama na defensiva ao se tornar o mais proeminente democrata a repudiar os ataques à vida executiva do rival republicano Mitt Romney.

Mas não havia sinal de discórdia, já que Obama e Clinton mostraram união em Nova York, dando início a uma noite de arrecadação de fundos que incluiu um jantar com doadores ricos, uma festa no luxuoso hotel Waldorf Astoria e um concerto chamado "Barack on Broadway", eventos que arrecadaram mais de 3,5 milhões de dólares.

Clinton disse durante uma recepção oferecida pelo bilionário gestor de fundos de hedge Marc Lasry que Obama deve "ganhar essa eleição e vencer de forma inequívoca... a alternativa seria, na minha opinião, calamitosa para o nosso país e o mundo."

Obama e Clinton tiveram uma relação por vezes tensa, já que o ex-senador por Illinois venceu a mulher do ex-presidente e agora secretária de Estado, Hillary Clinton, na corrida pela indicação presidencial democrata em 2008.

Mas Clinton continua sendo uma figura profundamente admirada pela maioria dos democratas, e os assessores de Obama acreditam que o seu apoio pode ser essencial para atrair doações e convencer eleitores independentes sobre os planos econômicos do presidente.