Bill Clinton faz defesa vigorosa de Obama na convenção democrata O ex-presidente dos EUA Bill Clinton fez na noite de quarta-feira uma defesa entusiasmada do modo como o presidente Barack Obama vem administrando a debilitada economia norte-americana e desfechou um ataque detalhado no republicano Mitt Romeny, durante um eletrizante discurso na convenção do Partido Democrata.