Bimotor cai em escola e deixa 5 mortos no Paraná Um bimotor caiu no fim da manhã deste domingo, 2, no pátio de uma escola municipal em Paranavaí, no Paraná. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros da cidade, os cinco ocupantes da aeronave - quatro homens e uma mulher - morreram no local. Ainda de acordo com a corporação e a Polícia Militar, não houve incêndio ou explosão após a queda. Procurada, a Força Aérea Brasileira (FAB) ainda não tinha informações sobre o caso.