Bimotor com seis a bordo desaparece no sul da Bahia A superintendência da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) confirmou o desaparecimento de um bimotor da empresa Aero Star, no litoral sul da Bahia, no início da noite de ontem. As informações eram de que seis pessoas estavam a bordo: piloto, co-piloto e quatro passageiros ingleses. Conforme a Infraero, o avião ia de Salvador a Ilhéus e pouco antes do horário previsto para o pouso fez o último contato com o Aeroporto Jorge Amado. Chovia muito na região. Equipes da Polícia Militar e da Marinha participam das buscas pela aeronave, concentradas em torno do município de Itacaré, sul da capital baiana.