Bimotor derrapa na pista do Aeroporto de Congonhas Um bimotor com prefixo PT-TAC derrapou hoje na pista do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, escorregou sobre o gramado e parou na cabeceira da pista, já no muro que separa o aeroporto da via local da Avenida Rubem Berta. De acordo com a TV Globo, testemunhas disseram que pelo menos quatro pessoas deixaram a aeronave após o acidente. Não há informações sobre feridos.