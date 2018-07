Bimotor desaparecido na Bahia levava corpo a Brasília

Além do corpo, estavam no avião o viúvo, responsável pela locação do transporte, e o piloto, ainda não identificado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). O velório, que deveria ocorrer na tarde desta terça-feira, no Cemitério Jardim Esperança, foi cancelado.

De acordo com a Infraero, o bimotor decolou às 22h55 e perdeu contato com a torre de controle do aeroporto logo em seguida. O tempo estava bom na região no momento e testemunhas relataram ter visto um bimotor perdendo altitude sobre o mar, a cerca de dois quilômetros da costa.

As buscas foram realizadas, até o fim da tarde, por equipes da Aeronáutica, da Marinha e do Corpo de Bombeiros por terra e mar - por enquanto, apenas a superfície está sendo rastreada, nas proximidades de onde o avião teria sido visto pela última vez. Com a queda da luminosidade natural, a operação foi interrompida e será retomada nesta quarta-feira.

O aeroporto de Ilhéus chegou a ser fechado, das 15h45 às 17h30, para que os trabalhos das equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) pudessem ser realizados. Dois voos que estavam programados para o período tiveram de ser remarcados para amanhã.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o bimotor, que tem capacidade para sete pessoas, estava com a documentação em dia.