Bimotor faz pouso forçado em Salvador sem causar vítimas

Nem o piloto nem os passageiros, que não tiveram os nomes divulgados, sofreram ferimentos. Segundo a Infraero, o acidente não causou interrupções no aeroporto. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai apurar os motivos da falha no bimotor.

O presidente do PMDB na Bahia e vice-presidente de Pessoa Jurídica da Caixa Econômica Federal, Geddel Vieira Lima, que seguia com o irmão, o deputado federal peemedebista Lúcio Vieira Lima, para Livramento de Nossa Senhora, no interior do Estado, em outro avião, registrou o acidente momentos antes de decolar.

Depois que ele postou uma foto do avião atravessado no canteiro do aeroporto em uma rede social, chegou a circular, na Bahia, o boato de que ele estava a bordo do bimotor acidentado - o que foi desmentido pelo próprio Geddel, ao desembarcar em seu destino.