Bin Laden divulga nova mensagem elogiando 11/9

Um novo vídeo de Osama Bin Laden foi divulgado pela rede Al Qaeda nesta terça-feira, coincidindo com o sexto aniversário dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. O vídeo mostra uma foto de Bin Laden e a voz dele elogiando um dos seqüestradores de 11 de setembro, descrevendo Walid al-Shehri como um modelo para jovens islâmicos. Al-Sheri, que estava a bordo de um dos aviões da American Airlines que se chocaram contra o World Trade Center, também fala no vídeo sobre o que o motivou. Esta é a segunda fita com Bin Laden divulgada em cinco dias, depois de seu chamado para que os americanos abracem o Islã para evitar uma guerra. Na última quinta-feira, um site islâmico freqüentemente usado pela Al-Qaeda anunciou que Bin Laden estava preparando uma mensagem em vídeo ao povo americano para marcar o sexto aniversário dos atentados de 11 de setembro. O anúncio, em árabe, foi colocado no site pelo grupo Al-Sahab, o braço de mídia da Al-Qaeda. O Al-Sahab também colocou no site uma foto de Bin Laden, na qual o líder extremista aparece com a barba mais escura do que em suas imagens divulgadas anteriormente, em 2004. A Al-Qaeda já colocou anúncios semelhantes em sites islâmicos em ocasiões anteriores. Muitas vezes os anúncios acabaram não se confirmando e nenhum vídeo de Bin Laden foi realmente mostrado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.