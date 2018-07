Bin Laden põe Alemanha em alerta A Alemanha está em estado de alerta, após Osama bin Laden divulgar uma mensagem aparentemente direcionada ao país. Essa seria a terceira advertência que o grupo terrorista faz a Berlim em uma semana. Em um vídeo, Bin Laden exorta a Europa a pôr fim à aliança com os EUA e a retirar suas tropas do Afeganistão. Um dos indícios que levaram as autoridades a acreditar que a mensagem era dirigida a Berlim é o fato de o vídeo ter legendas em alemão e ter sido divulgado a dois dias das eleições gerais da Alemanha. "Estamos levando essa ameaça a sério", afirmou ontem Stefan Paris, porta-voz do Ministério do Interior alemão. "Já elevamos a segurança a um nível apropriado para esse cenário."