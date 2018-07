Bingo estourado pela PM no Brooklin Um casa de jogos foi estourada pela Polícia Militar, por volta das 18h45 de ontem, na altura do nº 1.885 da Rua Joaquim Nabuco, no Brooklin, zona sul da capital paulista, após uma denúncia anônima. No local, PMs da 4ª Companhia do 12º Batalhão encontraram 74 máquinas caça-níqueis, além de dinheiro. Clientes, funcionários e os dois sócios da jogatina foram encaminhados ao 96º Distrito Policial. Os donos do bingo, segundo a PM, são suspeitos de integrar uma quadrilha de libaneses envolvida com a prática ilegal de jogos na região. No dia 16 de janeiro deste ano, um bingo pertencente ao mesmos libaneses foi estourado na Rua Fiandeiras, na Vila Olímpia, bairro vizinho. Na ocasião, o advogado dos proprietários tentou subornar a polícia a acabou detido por corrupção ativa.