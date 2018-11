Bingo mantinha devedor preso em banheiro em SP Os banheiros de uma casa de bingos eram usados para manter presos os clientes que não tinham dinheiro para pagar as apostas, em Sorocaba (SP). O local foi invadido pela Polícia Militar (PM) depois que uma mulher foi mantida em cárcere privado e chamou a polícia pelo celular, na madrugada de ontem. Ela havia perdido R$ 1 mil em apostas e não tinha saldo suficiente no cartão de débito. Os seguranças a trancaram no banheiro. Quatro funcionários e 20 apostadores foram levados para o plantão da Polícia Civil, mas acabaram sendo liberados.