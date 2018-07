Bingo que funcionava em clube é fechado no Rio Policiais estouraram o Bingo Espaço América, que funcionava no 4º andar do América Futebol Clube, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. O bingo estava localizado em um salão reservado com capacidade para cerca de 200 pessoas. Os policiais chegaram ao bingo através de informações encaminhadas pelo Disque-Denúncia.