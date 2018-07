A 6.ª Feira Internacional de Produtos Orgânicos e Agroecologia (Bio Brazil Fair) terminou no domingo, na Bienal do Ibirapuera, em São Paulo (SP), com 30% mais visitantes e 20% mais expositores. "A feira garante, pelo menos, seis meses de venda de produtos", diz a gerente de Negócios do evento, Lúcia Cristina de Buone.