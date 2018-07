Até o fim do mês, o laboratório público pretende começar os testes do NAT, um exame que será usado nas bolsas de sangue doado. A técnica pode diminuir de 21 para 10 dias a janela imunológica - tempo em que o vírus não é detectado nos testes, pois o organismo ainda não produziu anticorpos que denunciam a presença do HIV. / ALEXANDRE GONÇALVES