Bio-Manguinhos quer mudar sistema de gestão

Maior laboratório público federal, o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz) completa 35 anos em meio a um movimento para mudar seu sistema de gestão. A ideia é que o instituto tenha legislação própria, que permita que o laboratório, hoje uma autarquia federal, ganhe administração ágil para enfrentar a concorrência de laboratórios privados.

A instituição encomendou um plano de negócios à Fundação Getúlio Vargas. O diagnóstico é de que Bio-Manguinhos - que tem faturamento anual de R$ 1,5 bilhão - é viável do ponto de vista econômico e financeiro. A proposta de mudar o modelo de gestão será discutida no congresso interno da Fiocruz e apresentada ao Ministério da Saúde no segundo semestre.

"A função primordial de Bio-Manguinhos é ser um organismo sem fins lucrativos, que dá suporte às políticas de Estado com relação ao acesso e regulação de preços de vacinas e medicamentos e atende ao Programa Nacional de Imunização. Isso será mantido. Mas queremos caminhar para nos tornarmos uma subsidiária dependente de uma autarquia federal", afirma o presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Paulo Gadelha. Ele cita como exemplo a Eletrobrás, uma subsidiária da Eletronuclear.

Entre as amarras que Bio-Manguinhos enfrenta está o fato de a instituição não poder recorrer a empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Outra contradição diz respeito à compra de insumos. "Para estar inserido na lógica da produção de medicamentos é preciso seguir regras dos órgãos reguladores. Eles exigem que o laboratório certifique o fornecedor, o que restringe de acordo com a qualidade. Mas isso vai de encontro com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige a compra pelo menor preço", diz o diretor da instituição, Artur Couto.

A produção de doses de vacina deu um salto de 80%, em 10 anos - Bio-Manguinhos forneceu 50,6% das vacinas aplicadas no Brasil em 2010. O laboratório também produz biofármacos - medicamentos que combatem anemia por insuficiência renal crônica, em pacientes com aids e oncológicos; e para pacientes com hepatite C. Até 2012 deve ficar pronto o centro de protótipos, uma obra de R$ 400 milhões que fará testes clínicos de vacinas e biofármacos. "Seguimos a mesma legislação do serviço público. Produção industrial requer agilidade, flexibilidade na gestão e autonomia financeira", diz Akira Homma, presidente do Conselho Político e Estratégico de Bio-Manguinhos.