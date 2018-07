Biocombustível de madeira pode matar, diz estudo

Os pesquisadores afirmam que as árvores cultivadas para produzir biocombustível - uma alternativa ao carvão e ao petróleo - liberaram no ar um químico que, misturado a outros poluentes, poderia também reduzir a produção agrícola.

"Cultivar árvores para gerar biocombustível é visto como algo bom porque reduz a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera", disse o professor de química Nick Hewitt, um dos autores do estudo. "Mas esses biocombustíveis também podem ter um efeito negativo na qualidade do ar", afirmou.

A pesquisa analisou o impacto de uma estratégia da União Europeia para frear o aquecimento global por meio do aumento da produção de biocombustível renovável com a madeira de árvores de eucalipto, salgueiros e choupos - espécies escolhidas por serem de rápido crescimento. Os químicos afirmam que elas emitem altos níveis de isopreno, um composto orgânico que, misturado com poluentes atmosféricos à luz do sol, transforma-se em ozônio tóxico.

"A produção em larga escala de biocombustíveis na Europa teria efeitos pequenos, mas significativos, na mortalidade humana e na produção agrícola", diz Hewitt. Ele afirma que, se o plano europeu for seguido, haveria um prejuízo de US$ 7,1 bilhões, além da redução do valor do trigo e do milho em US$ 1,5 bilhão.

Para mitigar esses efeitos, o estudo sugere que as plantações sejam feitas longe dos centros urbanos mais poluídos. As emissões de isopreno também poderiam ser diminuídas com a ajuda da engenharia genética, sugere o texto. / REUTERS