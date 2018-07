Biodiesel será tema de evento em SP

Entre os dias 26 e 28 de agosto ocorrerá, na capital paulista, o 4º Biodiesel Congress, com promoção da IBC, em parceria com a F.O. Lichts e Agra FNP. O evento, que reunirá executivos do governo federal, órgãos reguladores e investidores para discutir o biodiesel no contexto energético brasileiro e mundial, porá em debate também a polêmica que envolve a produção de biocombustíveis e de alimentos. "A palestra de abertura enfocará esta questão", diz o gerente de Projetos da IBC e responsável pelo evento, Vinnicius Vieira. O direto- executivo da International Ethanol Trade Association, Joseph Sherman, o pesquisador da Embrapa, Décio Gazzoni, e o diretor da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Silvio Porto, falarão sobre o real impacto de biocombustíveis e do biodiesel na oferta de alimentos. Outro destaque será a apresentação do superintendente da Agência Nacional do Petróleo, Edson Silva. O executivo analisará as perspectivas para a distribuição e o papel de uma nova empresa no mercado de biodiesel. Estes assuntos também serão tratados pelo assessor da presidência da Petrobrás, Alan Kardec, e pelo diretor da Global Agrienergy, André Vienna. Outros assuntos são as oportunidades no mercado global e a participação do biodiesel na matriz de combustíveis; a formação de um mercado global para compensar os custos de produção e as projeções de mercado para 2030, além de bionergia e experiências de empresas na produção de biodiesel a partir de matérias-primas como pinhão-manso, mamona, soja, sebo bovino e óleo de palma. Dois workshops encerrarão os trabalhos. INFORMAÇÕES: www.biodieselcongress.com.br