Biodiversidade é enorme na região

Mesmo dentro do Triângulo dos Corais, a região se destaca como a de maior biodiversidade marinha do planeta. Mais de 1,4 mil espécies de peixes. Mais de 550 espécies de corais duros. Uma variedade alucinante de lesmas marinhas multicoloridas, que parecem vestidas para o carnaval. Cavalos-marinhos-pigmeus, inacreditavelmente pequenos e bem camuflados, agarrados a gorgônias. Raias-mantas com mais de 2 metros de envergadura. Tudo, às vezes, no mesmo lugar. Em Raja Ampat, pode-se passar horas debaixo d'água sem 1 segundo de tédio.

O ponto de mergulho mais famoso é o cabo Kri, península submersa da ilha de mesmo nome, descoberto no início dos anos 1990 pelo holandês Max Ammer, pioneiro do turismo e da conservação em Raja Ampat. Em 1997, ele inaugurou ali o primeiro hotel da região, o Kri Eco Resort - um punhado de bangalôs, um pier e um refeitório, feitos no estilo tradicional papuásio, de madeira e palha.

Em 2001, Ammer convidou o renomado biólogo Gerry Allen para fazer uma avaliação científica da biodiversidade do cabo. "Todo mundo dizia que era um lugar especial, diferenciado, mas eu queria ter certeza", diz ele. Todo mundo estava certo. Em 27 de março de 2001, uma equipe de dez cientistas, liderada por Allen, identificou 273 espécies de peixe num único mergulho. Um recorde mundial, que colocou Raja Ampat no mapa de mergulhadores e pesquisadores marinhos mundo afora.

Desde então, Ammer ergueu um outro resort na ilha e está prestes a inaugurar um centro de ciências marinhas, com laboratórios e hospedagem para pelo menos seis pesquisadores.

Dos quase cem funcionários da empresa, os únicos estrangeiros são o próprio Ammer e o britânico Ross Pooley, que desenvolve um projeto-piloto de cultivo de corais. Todos os outros são nativos de Papua, treinados pela empresa, das faxineiras aos guias de mergulho. Nada dá mais orgulho a Ammer, que veio para Papua originalmente em busca de destroços de aviões de guerra, mas acabou se apaixonando pelo povo da região.

"Quando cheguei aqui, eu não sabia nada de turismo, não tinha nenhuma experiência com mergulho, mas achei que essa seria uma boa maneira de ajudar a população local", conta o holandês, de 50 anos. "O mais importante é criar oportunidades de emprego e geração de renda para os papuásios. O povo daqui é muito pobre. Você pode falar o quanto quiser sobre conservação, mas as pessoas ainda precisam comer, ainda querem desenvolvimento."

Em Yenbekwan, uma das vilas próximas ao hotel, o pescador Hans Watem, também de 50 anos (mais ou menos, ele não tem certeza), acha um tanto estranho que turistas gastem tanto dinheiro e venham de tão longe só para ver um recife de coral. Mas entende perfeitamente a importância desse ecossistema. "Todo mundo aqui entende agora que os recifes são essenciais para nossas vidas. Por isso ninguém pesca mais com bombas ou redes", diz.

Comparados aos de Bali e de outras regiões da Indonésia, os recifes de Raja Ampat estão em ótimo estado de conservação. Mas já estiveram muito melhor. Até poucos anos atrás, a pesca com bombas e outros métodos destrutivos também era comum por aqui. Agora, a região está sob a guarda de sete Áreas Marinhas Protegidas (AMPs), criadas em 2007 pelo governo de Raja Ampat, em parceria com organizações não governamentais.

As bombas pararam de explodir e os recifes retornam silenciosamente ao seu estado original. Resultado: mais peixes para os pescadores comerem, mais peixes para os turistas fotografarem.