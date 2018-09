Biodiversidade terá painel global

O documento deverá servir de base para decisões políticas, da mesma forma como ocorre com o clima. A Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ambientais (IPBES, na sigla em inglês) será equivalente ao Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) das Nações Unidas. A decisão ocorre no momento em que especialistas apontam que o mundo está prestes a enfrentar uma grande onda de extinção de espécies.

O Brasil se candidatou a abrigar a sede da nova organização internacional. Essa seria um maneira de evitar resistências dos países em desenvolvimento ao novo grupo da ONU. De acordo com Achim Steiner, diretor do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), a IPBES será uma resposta mundial à extinção de espécies e de ecossistemas como florestas, rios e recifes de corais. "O ritmo atual de perda de espécies em decorrência das atividades humanas é cem vezes superior à extinção por causas naturais", diz Steiner. Segundo ele, os países devem perceber que a perda da biodiversidade representa também perdas econômicas.

Pedalada seminua e ecológica

No México, ativistas pelos direitos dos animais se juntaram ao evento mundial onde ciclistas pedalaram seminus, para reivindicar mais espaço para as bicicletas nas ruas. Os manifestantes protestaram contra os maus-tratos aos animais e o vazamento de petróleo no Golfo do México.

POLUIÇÃO

Placas de óleo surgem na praia em Itanhaém

Técnicos da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) concluíram ontem a retirada de 100 quilos de um material parecido com piche da Praia do Suarão, em Itanhaém. O material (foto) consistia em placas de óleo com cerca de 20 centímetros de diâmetro, que surgiram ao longo de2 quilômetros das areias da praia, anteontem. O gerente da agência de Santos da Cetesb, Paulo Sergio Fonseca, acredita que as placas provavelmente foram formadas por óleo derramado de uma embarcação em alto-mar. De acordo com Fonseca, como as placas formadas puderam ser recolhidas, o dano ambiental foi pequeno. O material será encaminhado à incineração.

TECNOLOGIA

Plástico de cana será reconhecido por selo

Para ajudar na identificação de seu plástico de cana-de-açúcar, a petroquímica Braskem está lançando o selo I"m Green. O logotipo poderá ser usado por indústrias de embalagens que utilizarem o plástico como matéria-prima. Segundo a empresa, para cada tonelada de plástico de cana produzida são retiradas até 2,5 toneladas de CO2 da atmosfera. / ANDREA VIALLI e REJANE LIMA, com AFP