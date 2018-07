Biofach Nuremberg começa amanhã

Começa nesta quinta, 19, e segue até domingo, 22, em Nuremberg, na Alemanha, a Biofach 2009, a maior feira mundial de orgânicos. Este ano, 32 empresas brasileiras participam do evento, que reunirá 1.200 empresas de 116 países. Na sexta-feira haverá palestra do coordenador executivo do Projeto Organics Brasil, Ming Liu. A Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) levará à feira empresas participantes do Projeto OrganicsNet dos setores de cafés, chás, frutas, pães, bolos, biscoitos, iogurtes, produtos de limpeza e cosméticos.