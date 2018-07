Bióloga brasileira já foi detida outras duas vezes Nas prisões da Rússia, a bióloga brasileira Ana Paula Maciel experimentou a sensação de perder a liberdade pela terceira vez por participar de protestos do Greenpeace. Em 2006, Ana Paula ficou presa alguns dias em São Cristóvão e Nevis, no Caribe, e saiu mediante pagamento de multa, pelo Greenpeace. Naquele mesmo ano, ficou detida algumas horas em Santarém (PA). Mesmo com esses episódios em suas atividades, ela não pensa em parar e conta com o apoio da família, que a esperou com uma faixa com a frase "Ana Paula Maciel, a nossa Porto está mais Alegre com teu retorno. Te amamos".