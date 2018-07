Biólogo brasileiro Crodowaldo Pavan morre aos 89 anos O biólogo e geneticista brasileiro Crodowaldo Pavan morreu no início da tarde de hoje, aos 89 anos, no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. O cientista, que se tratava de um câncer de próstata, foi internado no Hospital Universitário na semana passada com problemas cardíacos, segundo informa o médico cardiologista Maurício Secler.