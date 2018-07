Biometria impõe novo desafio a espiões

Se o escritor britânico Ian Fleming, autor do personagem James Bond, estivesse vivo, tudo leva a crer que teria de repensar - novamente - os métodos do famoso agente secreto inglês. De 1953 (quando foi lançado o primeiro livro) até hoje, o mundo da espionagem passou por várias revoluções. O assassinato do homem forte do Hamas, Mahmoud al-Mabhouh, em Dubai, no mês passado, parece ter colocado um ponto final a mais uma era: a dos passaportes falsificados e dos disfarces amadores usados em ações internacionais.

Bigodes postiços, barbas esquisitas, perucas loiras, bonés e óculos escuros são itens supérfluos na era da biometria. Maquiagem é coisa do passado. Até mesmo cirurgias plásticas para modificar o rosto dos espiões podem cair em desuso.

"Até 2015, a maioria dos países passará a usar passaportes eletrônicos e métodos de reconhecimento biométrico, que já estão em uso em 80 países", afirmou, semana passada, Rafi Eitan, ex-membro do Mossad, serviço secreto de Israel no exterior.

Segundo Ronen Bergman, especialista israelense em espionagem, essa nova tecnologia, que identifica pessoas de acordo com características biológicas como impressões digitais, da retina, formato do rosto e reconhecimento de voz começa a ser cada vez mais comum.

O objetivo dos agentes em Dubai - sejam eles ou não do Mossad - se concretizou: Mabhouh, responsável pelo contrabando de armas do Irã para a Faixa de Gaza, foi morto por asfixia e todos os envolvidos conseguiram fugir. Mas, dias depois, a eficiente polícia de Dubai surpreendeu ao divulgar os nomes de 11 dos espiões ligados ao extermínio, além de fotos de passaporte e vídeos com o passo a passo da ação.

Mesmo que as fotos não tenham uma qualidade excepcional, é mais do que certo que os agentes estão "queimados" no que diz respeito a novas ações desse tipo. A Interpol está na cola dos suspeitos, sem contar os quatro países (Grã-Bretanha, França, Irlanda e Alemanha) que tiveram passaportes falsificados pelo grupo.

UNIDADE ULTRASSECRETA

O governo israelense permanece calado. Mas, segundo especialistas, a unidade responsável pela ação em Dubai seria a Kidon, uma espécie de "Mossad dentro do Mossad". Ultrassecreta até mesmo para os integrantes da instituição, a unidade contaria com poucos agentes muito bem treinados que partiriam para ações especialmente perigosas.

Nos EUA, o controle biométrico na imigração já é uma realidade. Toda e qualquer pessoa que se candidate ao um visto de entrada tem de deixar suas impressões digitais. Em Israel, a criação de uma base de dados biométrica é polêmica justamente porque tornaria todos os cidadãos do país rapidamente identificáveis.

Nessa nova realidade, as agências de espionagem internacional terão de encontrar soluções tecnológicas que evitem revelar a identidade de seus agentes secretos. Ou, pelo menos, despistem as polícias locais.

Quem entende de espionagem se pergunta como o grupo que exterminou o líder do Hamas não sabia que seus passos seriam seguidos por câmeras em Dubai. O emirado é conhecido por ter uma polícia moderna e tecnologicamente avançada. Assim que a polícia de Dubai revelou os nomes dos suspeitos, sete cidadãos israelenses que portam passaportes estrangeiros levaram um susto ao descobrirem que seus dados básicos (nome completo, data e local de nascimento) foram usados em documentos clonados. A "coincidência" deu mais uma dica a quem já acreditava que a morte de Mabhouh foi obra do Mossad.

"O grande erro foi o uso de passaportes europeus forjados com o nome de cidadãos israelenses verdadeiros. Mas é difícil imaginar uma outra maneira pela qual agentes estrangeiros possam entrar em território hostil", diz o jornalista Avi Issacharof, do jornal Haaretz.