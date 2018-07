Biosev: causa de incêndio em terminal está sendo apurada Em comunicado aos acionistas, a Biosev informou nesta segunda-feira, 20, que estão sendo apuradas as causas do incêndio que atingiu hoje, por volta das 5h30, um dos dois armazéns do Terminal Exportador de Açúcar do Guarujá (TEAG), joint venture entre Cargill e Biosev.