Biosev fecha empréstimo de US$210 mi

O contrato foi fechado em 13 de julho, antes de a Biosev suspender na semana passada por tempo indeterminado sua oferta pública inicial de ações no país, com a qual poderia levantar até mais de 1 bilhão de reais.

A segunda maior processadora de cana-de-açúcar do Brasil contratou empréstimo em duas etapas. Uma delas de 126 milhões de dólares, amortizáveis em sete parcelas, com vencimento final em 31 de janeiro de 2015; a segunda de 84 milhões de dólares referem-se a uma parcela rotativa, com vencimento final em 31 de janeiro de 2015, sendo que o prazo de repagamento de cada desembolso é de no máximo de um ano.

Segundo o diretor financeiro da Biosev, Serge Stepanov, "a parcela amortizável de referido contrato de empréstimo não aumentará o endividamento da Biosev, na medida em que será utilizada para substituir dívidas de curto prazo com taxas médias de juros superiores, melhorando, dessa forma, o custo médio do nosso endividamento".

A parcela rotativa, por sua vez, traz flexibilidade na gestão de nosso capital de giro, explicou ele.

Os bancos envolvidos na operação são Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, London Branch, Natixis, ABN AMRO Bank N.V., ING Bank N.V., Standard Chartered Bank e Israel Discount Bank of New York.

(Por Roberto Samora e Walter Brandimarte)