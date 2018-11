Biotecnologia brasileira na Colômbia A empresa Bioembryo, de Bauru (SP), inaugurou mais um laboratório no exterior, desta vez na cidade de Cartagena de Índias, na Colômbia. O objetivo da empresa no país vizinho é trabalhar para aprimorar o gado classificado como segundo melhor da América Latina, atrás apenas do Brasil. ''Os criadores colombianos vêem na tecnologia da FIV uma excelente ferramenta para elevar a produção de carne e, principalmente, de leite na Colômbia'', acredita o presidente da empresa, Walt Yamazaki.