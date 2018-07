Birmingham adota detector de mentiras contra fraudes

A cidade de Birmingham, a segunda maior da Inglaterra, vai usar detectores de mentiras para evitar fraudes no sistema de distribuição de benefícios sociais. A tecnologia será adotada dentro de poucas semanas, em ligações telefônicas, seguindo um esquema piloto proposto pelo Ministério do Trabalho. O detector de mentiras registra mudanças no tom de voz dos beneficiários quando eles ligam para a prefeitura para solicitar benefícios sociais, como ajuda para moradia e seguro desemprego. Essas "mudanças" são então comparadas a uma amostra da voz "normal" do beneficiário, gravada no início da conversa, para evitar que timidez ou outras questões emocionais afetem a avaliação. Se o detector avaliar que a pessoa é de "alto risco", o funcionário da prefeitura deverá pedir mais informações para corroborar o pedido de benefício. A tecnologia já é adotada para combater fraudes na indústria do seguro, e vem sendo testada pela região administrativa de Harrow, no noroeste de Londres, desde abril. Segundo a administração de Harrow, 126 fraudadores foram descobertos pelo sistema até agora, e a expectativa é que sejam recuperadas 40 mil libras (cerca de R$ 160 mil). Segundo Darragh McElroy, assessor de imprensa do Ministério do Trabalho, o detector de mentira não será a única ferramente para determinar se um beneficiário está fraudando o sistema. "Também são verificados os detalhes bancários da pessoa, se há mudanças constantes, o endereço fornecido, todo o histórico do pedido de benefícios." O beneficiário será informado no início da ligação que ela está sendo gravada, e que será usada tecnologia para detectar fraudes. Segundo o jornal britânico Financial Times, a central sindical britânica TUC criticou o programa afirmando que "o problema com este tipo de tecnologia é que muitas vezes ela não funciona". A organização afirma que pessoas que tenham direito a pedir benefícios podem se sentir desencorajadas pela tecnologia, que pode identificar inocentes como fraudadores. O Ministério do Trabalho afirma que o objetivo é diminuir o número de fraudes no sistema de benefícios. Entre os anos de 2005 e 2006, o governo britânico perdeu cerca de 700 milhões de libras (cerca de R$ 2,8 bilhões) em fraudes de benefícios. No mesmo período, mais de 52 mil pessoas foram processadas e penalizadas por conta de fraudes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.