Birmingham vence Arsenal e conquista Copa da Liga inglesa

O gol da vitória foi marcado a um minuto do final da partida, quando o atacante nigeriano Obafemi Martins fez o gol após falha do defensor Laurent Koscielny e do goleiro Wojciech Szczesny quando a prorrogação se aproximava.

O Birmingham saiu na frente aos 28 minutos com um gol de cabeça do atacante Nikola Zigic e o Arsenal igualou o placar 11 minutos depois com um voleio do holandês Robin van Persie, antes de Obafemi Martins selar a vitória do Birmingham.