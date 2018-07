Birra com borra Degustabeer

A primeira edição independente será nos dias 1, 2 e 3 de agosto, no Centro de Convenções Imigrantes, em São Paulo. A venda de ingressos começa hoje (R$ 40; na hora, R$ 50).

O evento nasceu dentro da Brasil Brau, feira bienal para a indústria cervejeira. O Degusta Beer reunia cervejarias artesanais lá dentro e acabava levando para lá um público à parte.

A fama cresceu e neste ano ele ganha vida própria e desdobramento: passa a chamar Degusta Beer and Food e a ter a combinação cerveja-comida como tema. Os organizadores esperam reunir 70 cervejarias e 18 mil visitantes. A curadoria é da beer sommelière Cilene Saorin e do chef Marcelo Pinheiro.

Onde. Centro de Exposições Imigrantes. Rod. dos Imigrantes, km 1,5. 1 a 3/8, 14h/23h. Preço: R$ 40 antecipado, R$ 50 na hora.

Cerveja e café são as duas bebidas mais queridas no Brasil. E, felizmente, ambas estão em bom momento: vêm ganhando atenção e tratamento cuidadoso. Assim como a cerveja, o café vem passando por uma revolução, com cada vez mais gente exigindo grão de qualidade, com nome e sobrenome, tipo de tosta, método de extração.

No fértil mundo da cerveja artesanal os cervejeiros são atentos a tudo, inclusive à movimentação em torno do bom café. Fruto disso, há uma leva de cervejas que levam café em suas receitas - e, reflexo da criatividade entre cervejeiros, uma é totalmente diferente da outra. Da claríssima Hop Arábica, american blonde com café criada pela Morada Cia Etílica, à escurona Cirilo, coffee stout da Seasons, todas as cervejas dessa rodada são surpreendentes e deliciosas.

E como café vem à mesa no final da refeição, nessa leva combinamos todas elas com sobremesas. A degustação foi feita com o beer sommelier Rene Aduan Jr. Alguns dos rótulos ainda são um pouco difíceis de achar, mas vale a pena procurar por eles.