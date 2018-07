BIS, TIM! O sucesso foi grande, e o musical Tim Maia - Vale Tudo volta aos palcos no Sérgio Cardoso. Em comparação com as apresentações anteriores, só o preço é diferente: a temporada agora é popular, com ingressos a R$ 40. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 5ª e sáb., 21h; 6ª, 21h30; dom., 18. R$ 40. Até 18/11.