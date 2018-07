Bisavó comemora 102 anos com volta de moto

Uma bisavó do País de Gales comemorou seu 102º aniversário com uma volta de moto e um passeio em uma Ferrari.

Connie Brown, de Pembrokshire, foi surpreendida por amigos no dia de seu aniversário e levada para uma volta de moto pela cidade de Pembroke. Em seguida, embarcou em outro passeio, dessa vez a bordo de uma Ferrari.

Depois da volta de moto, ainda de jaqueta de couro e capacete, ela disse:

"Todos deveriam experimentar. Foi um dia lindo, nunca vou esquecer".

Em seguida, ao terminar o passeio na Ferrari, Connie afirmou que nunca havia sonhado "com nada parecido".

Connie trabalha todos os dias em uma loja de Fish and Chips - tradicional prato britânico de peixe com batatas fritas - da família. Seu aniversário também marca os 81 anos de seu restaurante, o Brown's Café, aberto com o falecido marido em 1928.

A comemoração especial de quinta-feira foi organizada por Peter Kraus, que dirige uma empresa especializada em eventos. Para marcar o centenário de Connie Brown, ele organizou para que ela fosse "sequestrada" por um cavaleiro e levada para um passeio em uma carruagem.

"Não sei bem o que fazer para o próximo aniversário, mas me aguardem!", brincou ele.

