Bisavô de 87 anos terá filho com mulher de 51

Com a técnica de fertilização in vitro, a psicóloga Janete Pinheiro, de 51 anos, engravidou de seu marido, Ítalo, que tem 87 e já bisavô. Juntos há 23 anos, eles terão gêmeos. A gestação está no terceiro mês. Ítalo passou por um procedimento cirúrgico para a retirada dos espermatozoides. Depois de selecioná-los, os médicos os injetaram nos óvulos. Após procedimento de fecundação feito em laboratório, os embriões foram transferidos para o útero da mãe.