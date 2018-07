Biscaia apresenta relatório sobre mortes na Providência O deputado Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ) apresenta hoje o relatório do grupo parlamentar da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado que acompanhou as investigações sobre a morte de três jovens no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Os jovens foram assassinados em junho, depois de terem sido entregues por militares a traficantes. O relatório também trata da atuação do Exército no local. O grupo conversou com representantes do Judiciário, do Ministério Público, do Exército e dos moradores do Morro da Providência, além de parentes dos jovens assassinados. As informações são da Agência Câmara.