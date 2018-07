Bisfenol A afetaria psique de meninas Estudo realizado nos EUA sugere que meninas expostas a níveis elevados de bisfenol A (BPA) no útero tiveram mais problemas de comportamento, ansiedade e hiperatividade que as que estiveram contato com pequenas quantidades. A substância é usada para fazer plásticos e está em embalagens e mamadeiras.