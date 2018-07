Bispo africano acusa europeus de infectar camisinhas com HIV

A mais proeminente figura da Igreja Católica de Moçambique causou revolta em ativistas anti-Aids nesta quinta-feira, ao afirmar que camisinhas produzidas na Europa são deliberadamente infectadas com o vírus HIV "para acabar com o povo africano". "Sei que em dois países europeus estão produzindo camisinhas com vírus de propósito", disse em entrevista à BBC o arcebispo Francisco Chimoio. "Eles querem acabar com o povo africano. Querem colonizar tudo. Se não tomarmos cuidado, estamos liquidados", acrescentou. O arcebispo, que não detalhou exatamente os responsáveis pela suposta fraude, disse ainda que drogas anti-retrovirais também estão sendo contaminadas. A Igreja de Moçambique se opõe formalmente ao uso de camisinhas para combater a Aids, e prega a fidelidade no casamento ou a abstinência sexual. "Se quisermos mudar a situação para encarar o HIV/Aids, é necessário adotar uma nova mentalidade. Se não mudarmos nossa mentalidade, estaremos liquidados em breve", acrescentou o arcebispo. "(A nova mentalidade) significa casamento, fidelidade às suas mulheres e jovens se abstendo das relações sexuais." Resposta Ativistas anti-Aids qualificaram as declarações como "bobagem". "Há anos utilizamos camisinhas, e ainda achamos que elas são seguras", disse à BBC a ativista moçambicana Marcella Mahanjane. Já o ativista Gabe Judas, que coordena um grupo de teatro para promover a conscientização sobre o problema, disse: "As camisinhas são uma das melhores maneiras de se proteger contra a Aids. São uma maneira segura e as pessoas devem usá-las". O correspondente da BBC em Maputo Jose Tembe disse que as estimativas indicam que a contaminação por HIV afeta mais de 16% da população de 19 milhões de habitantes do país. Cerca de 500 pessoas são infectadas a cada dia. O catolicismo é praticado por 17,5% da população moçambicana. De acordo com o correspondente, o arcebispo - um dos facilitadores do acordo de paz que pôs fim a 16 anos de guerra civil em 1992 - é bastante respeitado no país.