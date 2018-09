'Bispo britânico quer ordenar homens casados'

Um dos principais representantes da Igreja Católica na Grã-Bretanha, o bispo Malcolm McMahon, da cidade de Nottingham, afirmou que homens casados deveriam ter direito ao sacerdócio, de acordo com uma reportagem publicada pelo The Sunday Telegraph neste domingo. Segundo o semanário, McMahon é considerado um dos possíveis sucessores do cardeal Cormac Murphy-O'Connor, que deve entregar o cargo no ano que vem, na liderança da Igreja na Grã-Bretanha. McMahon afirmou ao Telegraph que em certos casos, a suspensão do voto de celibato, vigente desde o século 11 é uma "questão de justiça". "É uma questão de justiça para aqueles homens que querem ser sacerdotes e ter uma esposa. O casamento não deveria separá-los da sua vocação, mas eles têm de ter se casado antes de serem ordenados", disse o líder católico. Os católicos já abriram exceções para sacerdotes anglicanos casados, que foram admitidos pela Igreja, após abandonarem o Anglicanismo por serem contrários à ordenação de mulheres. 'Vida em família' O episódio teria causado problemas no clero, com alguns padres se queixando de injustiça, segundo o bispo britânico. De acordo com a reportagem do jornal britânico, nos últimos 30 anos, estima-se que cerca de 150 mil homens tenham desistido do sacerdócio para se casar, e muitos deles estariam dispostos a voltar à batina, desde que casados. McMahon disse acreditar que padres casados enriquecem a Igreja. "Eles trazem experiências reais de vida em família. Acho que são excelentes para pregar para mulheres." Em 2006, o papa Bento 16º vetou planos que permitiriam o casamento de padres, ao reafirmar a importância do celibato. Um arcebispo chegou a ser excomungado por ter ordenado quatro homens casados. Essa não é a primeira vez que o nome de McMahon está envolvido em questões polêmicas para a Igreja. Em 2001, uma reportagem afirmou que o religioso defendia pessoalmente a ordenação de mulheres. No entanto, dias depois, o bispo afirmou ter sido mal interpretado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.