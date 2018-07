A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) decidiu apoiar a indicação de d. Erwin Kräutler, da Prelazia do Xingu, no Pará, para o prêmio Nobel Alternativo dos Direitos Humanos, concedido pela fundação Rigth Livelihood Award. Defensor das causas dos povos indígenas, d. Erwin faz campanha contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte.