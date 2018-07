Bispo e sua mulher são mortos por filho adotivo

Eduardo morava nos Estados Unidos, era usuário de drogas e havia retornado há cerca de 15 dias. Ele golpeou o pai depois de uma discussão. A mãe tentou interferir e também foi agredida pelo rapaz. Ele tentou se suicidar em seguida, tomando uma substância ainda não identificada pela polícia, e se ferindo com vários pequenos golpes de faca.

O bispo morreu em casa. Sua mulher ainda foi socorrida, mas não resistiu. Eduardo foi autuado em flagrante por homicídio e se encontra sob custódia policial, no Hospital da Restauração, no Recife. Quando receber alta, irá depor e deverá ser encaminhado para o presídio Cotel, na região metropolitana.

O crime chocou a população. Cavalcanti coordenou curso de graduação e mestrado na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e foi diretor do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A Igreja Anglicana divulgou nota de pesar.

Este foi o segundo crime envolvendo jovens de classe média viciados em drogas nos últimos dez dias. No dia 18, o estudante Herbert Lucas Abreu Mendes, de 22 anos, agrediu a irmã a facadas, no prédio onde morava no bairro do Parnamirim, no Recife, e em seguida matou uma vizinha com a mesma arma, antes de ser morto, a tiros, por um outro vizinho cujo apartamento também invadiu.