Bispo que pediu voto contra PT vira arcebispo

De atuação discreta em Mogi, d. Airton não costuma se envolver em política, mas se manifestou a respeito das eleições em 2010. Divulgou uma orientação a seus diocesanos, na qual defendia candidatos que defendessem "o direito à vida, da concepção aos seus momentos finais" (condenação indireta ao aborto e à eutanásia), na linha adotada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

Semanas depois, assinou, como secretário-geral, nota do Conselho Episcopal do Regional Sul 1 da CNBB, recomendando a difusão do Apelo a Todos os Brasileiros e Brasileiras, manifesto contrário ao voto em candidatos do PT, pelo fato de ter defendido a descriminalização do aborto.

Ontem, em mensagem à Arquidiocese de Campinas, d. Airton saúda as "autoridades constituídas" e os que assumem encargos e serviços pela população. O papa nomeou também o bispo d. José Luiz Ferreira Salles, até agora auxiliar de Fortaleza, para a diocese de Pesqueira (PE).