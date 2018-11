Bispo repudia crimes, mas critica imprensa

Inicialmente, d. João condenou os crimes de pedofilia no Brasil e em outros países. "A Igreja Católica apresenta neste momento, no Brasil e no mundo, a sua face pecadora", disse. "O papa Bento XVI veio a público, reconhecendo a situação, pedindo perdão às vítimas e, ao mesmo tempo, colocando à disposição dos responsáveis pela lei os criminosos, mesmo sendo eles sacerdotes e bispos. É uma posição humilhante descobrir essa ambiguidade em pessoas com uma missão tão alta", afirmou.

Logo depois, passou a criticar a imprensa. "Sabemos que o problema não existe apenas na Igreja Católica. E essa insistência virulenta da imprensa não tem apenas o zelo pela verdade como sua prerrogativa", disse. Ele fez referências à atuação dos meios de comunicação em relação ao sexo. "Não seria o caso de os grandes meios de comunicação, que hoje insistem em demonizar a Igreja, perguntarem-se sobre suas responsabilidades quando insistem em divulgar uma afetividade e uma sexualidade humanas privadas de qualquer limite e pregadas já por décadas?"