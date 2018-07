Bispos da Renascer estão a 1 voto de se livrar de ação

Segundo a denúncia do MPE, os bispos teriam ocultado bens de origem ilícita. A Promotoria de Justiça sustenta que o crime foi praticado por meio de organização criminosa. É o ponto crucial do julgamento no STF, interrompido pela ministra Cármen Lúcia, que pediu vista dos autos. O Código Penal brasileiro não abriga definição legal para organização criminosa.

Ontem, o casal participou de audiência em outro processo, em tramitação na 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, em que é acusado de evasão de divisas e falsidade ideológica. O caso se refere ao flagrante da polícia americana, que pegou, em 7 de janeiro de 2007, os dirigentes da Renascer com US$ 56,4 mil escondidos em uma bíblia. Eles cumpriram pena na Flórida (EUA) até conseguirem autorização para retornar ao Brasil.

Na audiência de ontem, foram ouvidas duas testemunhas de defesa - dois bispos da Renascer que atestaram os "bons antecedentes" dos réus. Para hoje estão previstas os depoimentos de mais seis testemunhas de defesa, além do interrogatório do casal. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.