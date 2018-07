Bispos da Renascer são ouvidos em SP sobre desabamento Três bispos da Igreja Renascer em Cristo prestaram depoimento ontem à tarde, na 1ª Delegacia Seccional, no centro de São Paulo, sobre o desabamento do templo do Cambuci, zona sul da cidade, em 18 de janeiro, que deixou nove pessoas mortas. Láercio, Vladimir e Leandro foram ouvidos pelo delegado Dejar Gomes Neto. Segundo o advogado Luiz Flávio Borges D?Urso, que acompanhava os religiosos, os depoimentos colaboraram para esclarecer a estrutura de organização e administração da igreja. Além disso, D''Urso também destaca que o depoimento também colaborou para informar sobre o contrato da igreja firmado com a empresa Etersul - que não teria registro no Conselho Regional de Engenharia e foi responsável pela troca das telhas. Ainda segundo D?Urso, os bispos são ?leigos? e a empresa foi contratada com a certeza de ser idônea. Ontem, três dos oito proprietários das casas interditadas por causa do acidente no templo entraram com o pedido de desinterdição dos imóveis na Subprefeitura da Sé. As informações são do Jornal da Tarde.